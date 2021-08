Raisi a anuntat, la prezentarea Guvernului sau in Parlament, ca l-a ales pe Hossein Amirabdollahian in functia de ministru de Externe, iar pe Jawad Owji, un fost adjunct al ministrului Petrolului, directorul general al companiei nationale iraniene de gaze naturale, in functia de ministru al Petrolului. ”Amirabdollahian este un sustinator al liniei dure (…). In cazul in care Ministerul de Externe ramane insarcinatcu dosarul nuclar, Teheranul va adopta o pozitie intransigenta in cadrul negocierilor” de la Viena, avertizeaza, sub protectia anonimatului, un negociator iranian din cadrul programului…