O mașină arde lângă gara din Ineu

Un autoturism a luat foc în urmă cu puțin timp, la ieșirea din orașul Ineu spre Seleuș. Nu se știe cum a luat foc mașina care s-a făcut scrum, dar circulația este întreruptă.