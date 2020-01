Stiri pe aceeasi tema

- Salvamontistii au intervenit, pe parcursul anului 2019, la peste 7.000 de actiuni de salvare si de acordare a primului ajutor medical in zona montana, fiind salvate aproximativ 9.000 de persoane, a anuntat marti, intr-un comunicat de presa remis AGERPRES, presedintele Asociatiei Nationale a Salvatorilor…

- Proiectele de cooperare dintre Romania si Republica Moldova vor continua, dar la nivel local si, cel putin o perioada, Bucurestiul va fi foarte atent cu cine va lucra aici, in Republica Moldova, a declarat ambasadorul Romaniei la Chisinau, Daniel Ionita, transmite vineri Radio Chisinau, conform AGERPRES.…

- Salvamontistii au intervenit, in perioada vacantei scolare si a sarbatorilor de iarna, la peste 1.300 de actiuni de salvare si de acordare a primului ajutor medical in zona montana, fiind salvate aproximativ 1.350 de persoane, a anuntat miercuri, intr-un comunicat de presa, presedintele Asociatiei Nationale…

- Salvamontistii din tara au fost solicitati sa intervina la peste 500 de actiuni de salvare si de acordare a primului ajutor pe parcursul lunii decembrie, fiind salvate 563 de persoane, potrivit presedintelui Asociatiei Nationale a Salvatorilor Montani din Romania si Consiliului Serviciilor Publice…

- Gafa vine de la scrierea gresita a cuvantului "sef" in engleza: "chef" (bucatar), in loc de "chief" (sef) - seful delegatiei eurodeputatilor social-democrati din Romania. Mailul a fost publicat de Newsweek.ro, care a aratat ca eurodeputatul Viorica Dancila a sustinut Ordinanta de Urgenta 13,…

- Salvamontistii din tara au fost solicitati sa intervina la aproximativ 550 de actiuni de salvare si de acordare a primului ajutor pe parcursul lunilor septembrie si octombrie, fiind salvate 730 de persoane, potrivit presedintelui Asociatiei Nationale a Salvatorilor Montani din Romania si Consiliului…

- Romania se afla pe locul al doilea in Uniunea Europeana in functie de intrarile de fonduri prin intermediul transferurilor personale, de 3 miliarde de euro in 2018, cele mai mari fonduri fiind consemnate in Portugalia, de 3,6 miliarde de euro, potrivit datelor publicate marti de biroul european de statistica…

- Argentinianul Rafael Mariano Grossi a fost ales marti in functia de director general al Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), transmit AFP si Reuters potrivit Agerpres. ''Cu Rafael Grossi obtinand o majoritate calificata in Consiliul Guvernatorilor, AIEA a facut un pas decisiv in…