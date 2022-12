In urma deciziei definitive pronunțate de Inalta Curte de Casatie si Justitie, care a confirmat Ordinul nr.837/20.10.2017, emis de catre președintele Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) in raport cu practici comerciale incorecte ale Raiffeisen Bank SA, menite a afecta interesele financiare ale consumatorilor, din perioada 2006-2009, banca a inceput returnarea sumelor stabilite prin Ordin, […] Articolul Raiffeisen Bank va restitui consumatorilor, in total, o suma totala de aproximativ 21,7 milioane de euro apare prima data in Curierul National .