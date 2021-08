Stiri pe aceeasi tema

- Raiffeisen Bank este prima banca din Romania care si-a digitalizat 100% relatia cu casele nationale de pensii din Romania (CNPP, MAI, MapN, SRI), astfel ca alimentarea conturilor se face online si instant, a anuntat marti banca, conform agerpres. De asemenea, procesarea, respectiv transmiterea dosarelor…

- Alimentarea conturilor de pensii deschise la Raiffeisen Bank se face acum online si instant pentru ca banca si-a digitalizat 100% relatia cu toate casele de pensii din Romania (CNPP, MAI, MapN, SRI). Procesarea, respectiv transmiterea dosarelor pentru incasarea pensiilor in cont deschis la Raiffeisen…

- Romania este o țara care ofera condiții bune și oportunitați de dezvoltare celor cu idei de afaceri iar un avantaj important il reprezinta viteza internetului care faciliteaza dezvoltarea comertului online. Daca adaugam si listarea cu succes pe platforma eMAG Marketplace, unde beneficiezi instant de…

- Tanczos Barna, ministrul Mediului, a anunțat ca inasprește pedepsele pentru romanii care nu respecta legea și manifesta un dezinteres total fața de mediul inconjurator. Vizați de amenzi drastice și chiar de masura confiscarii autoturismelor sunt acei șoferi care intra pe patru roți in parcurile naturale.…

- The Bucharest Stock Exchange (BVB) stated that Raiffeisen Bank‘s second green bonds issue worth over RON 1.2bln started trading on BVB on Friday and it is the largest corporate bond issue in RON of an issuer in Romania, according to a press release. “The total value of the two Raiffeisen Bank green…

- Incident suprins de camerele de luat vederi, joi, pana sa inceapa evenimentul de Ziua Mondiala a bicicletei, la care a participat și președintele Iohannis. Edilul Capitalei, ministrul Mediului, dar și șeful Raiffeisen Bank in Romania, Steven van Groningen, au ajuns pe bicicleta in Herastrau. Doar ca,…

- Rovinieta, așa cum o știm cu toții este denumirea generica pentru tariful pentru utilizarea infrastructurii de transport rutier. Ea trebuie platita obligatoriu pentru toate autovehiculele care folosesc rețeaua de drumuri naționale din Romania. Aceasta dovada a plații taxei de drum este necesara atat…

- Andreea Balan și Tiberiu Argint, iubitul ei, au sarbatorit un an de relație. Cu aceasta ocazie, cei doi au calatorit in Dubai , acolo s-au bucurat de cateva zile de relaxare. Acum, cantareața a facut cateva dezvaluiri despre escapada romantica. Cantareața a fost foarte discreta de-a lungul ultimelor…