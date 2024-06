Banca Europeana de Investiții (BEI) a semnat un acord de garantare cu Raiffeisen Bank in cadrul Fondului de Redresare și Reziliența, a anunțat BEI, intr-un comunicat de presa. Acordul permite Raiffeisen Bank Romania sa mobilizeze 250 milioane euro pentru finanțarea unor proiecte de investiții de dimensiuni medii-mari, cu precadere in domeniile de acțiune climatica și […] The post Raiffeisen Bank Romania, susținuta de BEI in finanțarea proiectelor de investiții appeared first on Puterea.ro .