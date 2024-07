Dupa un inceput de an in care cererea de credite in piata a fost mai degraba modesta, in trimestrul al doilea se observa o revenire a soldului de credite acordate companiilor (+5% fata de trimestrul anterior), in special din zona clientilor corporatii, potrivit Raiffeisen Bank, a sasea banca dupa active pe piata locala. In ceea […] The post Raiffeisen Bank: Cererea de credite pentru companii a revenit in trimestrul doi, dupa un inceput de an modest appeared first on Puterea.ro .