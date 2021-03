Stiri pe aceeasi tema

- Raiffeisen Bank a incheiat anul 2020 cu un profit net de 644 milioane de lei, cu 17% mai mic decat in 2019, scaderea fiind inregistrata, pe de o parte, din cauza evolutiei economiei in an de pandemie, dar si a politicii bancii conservatoare de provizionare a creditelor, a anuntat miercuri banca.…

- Raiffeisen Bank a incheiat anul 2020 cu un profit net de 644 milioane de lei, cu 17% mai mic decat in 2019, scadere cauzata de evolutia generala a economiei in an de pandemie, dar si de politica mai conservatoare de provizionare a creditelor. „Suntem multumiti de realizarile noastre din 2020,…

- Nuclearelectrica, compania care opereaza centrala nucleara din Cernavoda, a realizat in 2020 un profit net de 684,7 milioane lei, in crestere cu 27,8% fata de anul 2019, in timp ce veniturile din exploatare au urcat cu 3,4%, la 2,5 miliarde lei, potrivit rezultatelor raportate joi Bursei de Valori…

- Producatorul de energie Nuclearelectrica, operatorul centralei nucleare de la Cernavoda, a finalizat anul trecut cu un profit net de 684,7 milioane de lei, in crestere cu 27,8% comparativ cu anul precedent, potrivit unui comunicat al companiei, remis, joi, AGERPRES. Productia de energie a fost mai mare…

- Grupul OMV Petrom a inregistrat, anul trecut, un profit net de 1,29 miliarde de lei, in scadere cu 64% fata de anul anterior, potrivit raportului financiar al companiei, remis, joi, AGERPRES. Veniturile din vanzari au totalizat 19,71 miliarde de lei, in scadere cu 23%. Masurile…

- Contractul privind construirea unui muzeu al copilului la Alba Iulia a fost obținut de catre o asociere de sase firme. Valoarea totala a investitiei este de 9,21 de milioane de lei. Muzeul va fi unul inedit in Transilvania si chiar in Romania, cu dotari pentru joaca, dar si pentru invatare.... Articolul…

- DNA incepe anul in forța, cu un nou contract cu o firma care va asigura servicii necesare interceptarilor. Cellphone Group Impex va furniza Directiei Nationale de Anticoruptie (DNA) un sistem multifunctional de interceptare, pentru suma de 2,8 milioane de lei, fara TVA, de la un estimat de…

- Guvernatorul bancii centrale, Abdolnaser Hemmati, a spus ca institutia a obtinut aprobarea Biroului pentru Controlul Activelor Straine al Trezoreriei americane pentru a transfera bani unei banci elvetiene pentru plata vaccinurilor. ”Ei (americanii) au impus sanctiuni tuturor bancilor noastre. Au acceptat…