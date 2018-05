Raiffeisen Bank a obtinut un profit net de 212 milioane de lei in primul trimestru din 2018

Stiri pe aceeasi tema

- Grupul Alro a inregistrat, in primul trimestru din 2018, un profit net consolidat de 125 de milioane de lei, in crestere cu aproape 39% fata de aceeasi perioada din 2017, cand a raportat 90 de milioane de lei.

- ​Activele totale ale Raiffeisen Bank au ajuns la 3finele primului trimestru al acestui an la 7,21 miliarde lei, in creștere cu 13% fața de martie 2017, au transmis marți reprezentanții instituției. Pe scurt: portofoliul de credite al bancii era de 23,24 miliarde de lei, o creștere de12%, de la an la…

- Combinatul petrochimic Oltchim din Ramnicu Valcea a realizat in primele trei luni ale acestui an un profit net aproape cat cel de anul trecut. Daca in 2017, Oltchim a iesit cu 47,73 milioane lei pe plus, dupa primul trimestru din 2018 compania are un profit net de 46,33 milioane lei.

- Profitul net consolidat obtinut de Bursa de Valori Bucuresti (BVB) in primul trimestru al acestui an, de 4,03 milioane lei, a avansat cu 42% fata de rezultatul net obtinut in aceeasi perioada a anului trecut (2,83 milioane lei), rezultat obtinut in proportie de 93% din segmentul de tranzactionare al…

- Rezultatul alegerilor prezidențiale din Egipt arata ca Abdel Fattah Al-Sissi a castigat alegerile prezidentiale cu peste 90% din voturile exprimate. Participarea la urne a fost, insa, sub 50%, citeaza Agerpres AFP. Rezultatele preliminare arata ca Sissi a obtinut 92% din voturi, cu o rata de participare…

- Producatorul de energie Hidroelectrica a obtinut anul trecut un profit brut de 1,6 miliarde de lei, rezultatul fiind cel mai bun din istoria companiei, a declarat, miercuri, Bogdan Badea, directorul general al companiei. "Potrivit rezultatelor neauditate, estimam un profit brut de 1,6…

- Dezvoltatorul imobiliar Impact (IMP) a raportat pentru 2017 un profit de 55 mil. lei (11,8 mil. euro), in crestere cu 85,7% fata de anul anterior, in timp ce veniturile operationale totale s-au situat la valoarea de 120,4 mil. lei, in scadere cu 24% fata de nivelul raportat in 2016. “Rezultatul…

- Combinatul chimic Oltchim a incheiat anul 2017 pe plus, obtinand un profit net de 45,6 milioane de lei, o majorare de 75% fata de 2016, potrivit raportului publicat de companie pe Bursa de Valori Bucuresti (BVB).