Stiri pe aceeasi tema

- Grecia a lansat luni o platforma online unde cetatenii se pot inregistra in vederea vaccinarii in contextul in care autoritatile pregatesc demararea campaniei de vaccinare impotriva COVID-19 pentru marele public dupa o prima etapa in care au fost inoculate grupurile cu prioritate maxima, potrivit…

- Autoritatile anunta ca platforma informatica care permite programarea persoanelor pentru vaccinarea impotriva COVID-19 este operationala. Articolul S-a lansat platforma pentru programarea online la vaccinare apare prima data in Someșeanul.ro .

- Lansarea discovery+ din SUA va acoperi cea mai mare colecție de conținut a unui serviciu nou de streaming: peste 55.000 de episoade ale emisiunilor emblematice Discovery, colecțiilor BBC Natural History, A&E Networks, Group Nine și altora. discovery+ va include și o serie de materiale originale din…

- FIVEKEEP.com este o platforma inovatoare care se adreseaza companiilor mici și mijlocii și care are la baza identificarea aptitudinilor comportamentale ale candidaților prin filtrarea datelor personale relevante din CV-urile acestora, cu ajutorul algoritmilor dezvoltați de echipa proprie de psihologi…

- Raiffeisen Bank și QUALITANCE anunța dezvoltarea unei platforme 100% online pentru creditarea intreprinderilor mici și mijlocii. Produsul se afla in etapa de testare cu un grup limitat de clienți ai bancii, urmand ca in 2021, prin noile functionalitați implementate, sa fie disponibil pentru toți clienții…

- BIANO, marketplace home & deco ce reunește ofertele celor mai importante magazine online de pe acest segment din țara noastra, anunța o creștere de pana la 300% a vanzarilor pentru parteneri in plin sezon Black Friday. Campania Black Friday la www.biano.ro se desfașoara pana la 22 noiembrie 2020.In…

- Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicarii (FSPAC) din cadrul Universitații Babeș-Bolyai a lansat Busola electorala 2020 – o platforma online care permite oricarui alegator din Romania sa iși compare, gratuit, preferințele politice cu programele partidelor care concureaza in alegerile…

- Specialistii Universitatii "Babes-Bolyai" (UBB) din Cluj-Napoca au lansat o platforma online, Busola electorala 2020, unde alegatorii pot sa vada, comparativ, programele electorale ale partidelor care candideaza la alegerile parlamentare.