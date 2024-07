Stiri pe aceeasi tema

- Apararea Civila din Fasia Gaza, organism subordonat Hamas, a anuntat marti moartea a 48 de persoane in trei atacuri israeliene separate in centrul, sudul si nordul acestui mic teritoriu palestinian aflat sub asediu, dintre care unul asupra unei scoli, informeaza miercuri AFP, potrivit Agerpres.

- Armata israeliana a bombardat duminica Fasia Gaza, in special in nordul enclavei unde isi continua operatiunile dupa mai multe zile de lupta crancene impotriva Hamas, ceea ce a determinat mii de palestinieni sa fuga din calea luptelor, relateaza AFP. Razboiul, declansat de un atac fara precedent al…

- Secretarul american al apararii Lloyd Austin i-a cerut vineri Israelului sa protejeze mai bine populatia civila din Fasia Gaza in timpul operatiunii de neutralizare a miscarii palestiniene Hamas, inceputa in octombrie, transmite DPA.\"\"Numarul victimelor este mult prea mare\"\", a afirmat Austin, care…

- Familiile a sapte femei-soldat israeliene care au fost capturate de Hamas in timpul atacului din 7 octombrie 2023 au publicat imagini din timpul rapirii lor, pentru a pune presiune asupra guvernului Netanyahu sa asigure eliberarea lor, relateaza CNN. Cabinetul de razboi israelian a dat joi unda verde…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a menționat pentru prima oara un bilant de 30.000 de morti in razboiul din Fasia Gaza, izbucnit acum mai bine de șapte luni dupa un atac sangeros efectuat de Hamas asupra teritoriului israelian.Intr-un podcast realizat duminica, Netanyahu a evocat un bilanț de…

- Organizatia Națiunilor Unite (ONU) a avertizat vineri ca ajutoarele pentru Fașia Gaza ar putea fi oprite in cateva zile, dupa ce trupele israeliene continua ofensiva terestra impotriva luptatorilor palestinieni in aglomeratul oraș Rafah, un coridor cheie pentru proviziile destinate Fasiei amenințate…

- Bilantul victimelor din Fasia Gaza a crescut la cel putin 34.654 de morti in urma celor 211 zile de operatiuni militare israeliene in teritoriu, a anuntat sambata Ministerul Sanatatii din Gaza si a adaugat ca 32 de palestinieni au fost ucisi in atacurile israeliene din ultimele 24 de ore. Potrivit ministerului…