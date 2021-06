Premierul irakian Moustafa al-Kazimi a denuntat luni loviturile americane impotriva militiilor pro-Iran in Irak, calificandu-le drept o 'incalcare flagranta a suveranitatii' tarii sale, relateaza AFP. 'Ne reiteram refuzul de a vedea Irakul drept un teren pentru reglari de conturi si suntem atasati dreptului nostru de a impiedica sa ne fie utilizata tara drept teren de agresiuni si represalii', a adaugat Kazimi intr-un comunicat al biroului sau, invitand la 'retinere si la evitarea escaladarii'. In acelasi timp, Iranul a acuzat SUA ca urmeaza o 'cale gresita in regiune'…