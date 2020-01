Teheranul l-a convocat pe insarcinatul cu afaceri al Elvetiei pentru a protesta impotriva ''belicismului'' Statelor Unite dupa atacurile aeriene americane lansate duminica impotriva unei factiuni pro-Iran in Irak, a indicat miercuri Ministerul de externe iranian, relateaza AFP.



Elvetia reprezinta interesele Statelor Unite in Iran in absenta unor relatiilor diplomatice intre cele doua tari. Reprezentantul elvetian a fost convocat dupa afirmatii ''belicoase ale unor oficialii americani si care reprezinta o incalcare a Cartei Natiunilor Unite'' , a precizat…