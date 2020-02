Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 17 civili, intre care copii, au fost ucisi joi in bombardamente ale regimului sirian sau ale aliatul sau rus vizand mai multe sectoare din nord-vestul Siriei, dominat de jihadisti, potrivit unui nou bilant furnizat de Observatorul sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), relateaza AFP, potrivit…

- Seful diplomatiei turce Mevlut Cavusoglu a cerut joi Rusiei sa-si foloseasca influenta pe langa regimul sirian pentru a-l face sa-si inceteze atacurile in provincia rebela Idlib "cat mai rapid posibil", informeaza AFP. "Asteptam ca Rusia sa franeze regimul de la Damasc cat mai rapid posibil",…

- Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei a informat joi ca "specialisti militari" rusi si turci au fost ucisi de combatanti care au intreprins mai mult de 1.000 de atacuri in ultimele doua saptamani ale lunii ianuarie in provincia siriana Idlib, transmite Reuters. "S-a inregistrat recent…

- Principalele tarile afectate de conflictul din Libia au promis duminica sa respecte un embargo asupra armelor si sa nu se mai amestece in afacerile interne, pentru a incerca sa readuca pacea in aceasta tara macinata de razboi civil, relateaza AFP, citata de Agerpres.Totusi, consecintele in teren ale…

- Nationala masculina de polo pe apa a Romaniei a incheiat pe locul al treilea Grupa B a Campionatelor Europene de la Budapesta. In play-off , tricolorii se vor duel cu Grecia. Romanii au reusit sa invinga duminica puternica formatie a Rusiei cu scorul de 11-10, dupa ce fusesera invinsi de Olanda (8-9)…

- Cel puțin 15 civili au murit miercuri în urma unui raid aerian al forțelor guvernamentale siriene asupra forțelor rebele din provincia Idlib, aflata în nord-vestul țarii, în pofida unui armistițiu mediat de Rusia și Turcia, informeaza Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului, citat…

- Turcia i-a cerut sambata Rusiei sa-l convinga pe maresalul Khalifa Haftar sa respecte apelul la incetarea focului in Libia lansat in aceasta saptamana de Ankara si de Moscova, dar pe care omul forte al estului libian l-a respins deja, transmite AFP. ''Asteptam de la prietenii nostri rusi sa…