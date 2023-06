Stiri pe aceeasi tema

- INVITATIE… O noua editie a Raidului automobilistic „Stefan cel Mare” va avea loc la finalul acestei saptamani. Vor participa 23 de vehicule istorice din toate judetele Moldovei si se va desfasura pe traseul Vaslui-Podul Inalt-Barlad-Manastirea Floresti. Evenimentul promoveaza si anul acesta o serie…

- Springer a murit joi, in locuința sa din Chicago, au confirmat publiciștii sai pentru BBC News. Intr-o declarație, Jene Galvin, un prieten al lui Springer și purtator de cuvant al familiei, l-a descris pe acesta ca fiind „de neinlocuit”, potrivit bbc.com. „Abilitatea lui Jerry de a se conecta cu oamenii…

- Transportul in comun din Iasi a beneficiat, in ultimii ani, de modernizari importante. Astfel, mai multe tramvaie noi circula acum pe traseele din oras iar investitiile nu se opresc aici. Conform municipalitatii, in capitala Moldovei vor ajunge si mai multe autobuze electrice, menite sa imbunatateasca…

- SAPTAMANA… NUNȚILOR… Barladenii și nu numai, ci și cei care tranziteaza municipiul Barlad, au observat zilnic, cel puțin atunci cand nu ploua, haite maricele de caini pe strazile orașului. Mai ales in zona Podeni, de la Podului Pescariei, unde in vremuri de mult apuse, Tache, Ianke și Cadar aveau pravaliile!…

- DE PLANS… Povestea nesfarșita a gropilor de pe strazile municipiului Barlad merge mai departe! Daca prin centrul orașului, gropile s-au adancit ca urmare a „elanului gospodaresc” facut fara chibzuința de Primaria Barlad, gropile de pe strazile marginașe sunt de-a dreptul…istorice. Oamenii locului surprind…

- De curand Randi (39 de ani) și Olivia Addams au avut parte de o colaborare muzicala care s-a numit „Comete” și artistul a fost invitat in matinalul București FM. Acolo, acesta a povestit ca planurile lui de viitor sunt mari și vin cu o schimbare interesanta pe plan muzical. „Noi nu ne-am vazut (Randi…

- GREUTAȚI… Pe lista neagra a CJ Vaslui, in care figureaza primariile taiate de la finanțare pe 21 martie a.c., exact cand au avut ședința de repartizare a fondurilor, doua UAT-uri sunt chiar pe muchia prapastiei! Este vorba despre Primaria Puiești și Primaria Coroiesti, ambele aflate in prezent cu conturile…

- MAGIC… Cei 47 de copiii talentați ai Școlii de Dans “Monique” din Barlad cuceresc cea mai mare scena a emisiunii “Romanii au Talent”. Barladenii sunt așteptați in fața televizoarelor pentru a incuraja copiii din trupa Școlii de Dans „Monique”, aflata a treia oara pe scena acestui show. Școala de…