Armata israeliana a ucis un palestinian in cursul unui raid in apropiere de Ierihon, in Cisiordania ocupata, a indicat miercuri ministerul palestinian al sanatatii, transmite AFP, citat de Agerpres.

Un american, care avea de asemenea cetatenie israeliana, a fost ucis luni in violentele din Cisiordania ocupata, a anuntat Departamentul de Stat al SUA, relateaza AFP. „Condamnam uciderile atroce a doi frati israelieni in apropiere de Nablus si uciderea de astazi a unui israelian langa Ierihon care…

Unsprezece palestinieni, inclusiv un baiat de 16 ani, au fost ucisi miercuri si peste 80 au fost raniti de gloante in timpul unui raid militar israelian in Nablus, scena unor ciocniri recurente si mortale in nordul Cisiordaniei, potrivit AFP, citat de news.ro.

Forțele israeliene au ucis un adolescent palestinian duminica in Cisiordania ocupata, a anunțat Ministerul palestinian al Sanatații, armata declarand ca a fost atacata in timpul unui raid.

Armata israeliana a transmis ca a ucis mai multe persoane pe care le-a descris drept luptatori inarmati, in timpul unui raid asupra unei tabere de refugiati din Cisiordania ocupata. Oficialii au declarat ca soldatii incercau sa captureze militanti Hamas suspectati ca incercasera sa planuiasca un…

Garzi israeliene de securitate au ucis un tanar palestinian, Karam Ali Ahmad Salman, in varsta de 18 ani, in apropierea unei colonii, in Cisiordania ocupata, anunta Ministerul palestinian al Sanatatii, iar armata israeliana sustine ca era inarmat, relateaza AFP, potrivit news.ro.

Garzile de securitate israeliene au ucis un barbat palestinian in apropierea unei așezari din Cisiordania ocupata, a anunțat Ministerul palestinian al Sanatații, armata israeliana susținand ca acesta era inarmat. Incidentul vine dupa doua atacuri teroriste in Ierusalimul de Est. Karam Ali Ahmad Salman,…

Un palestinian a fost ucis de forțele israeliene sambata in Cisiordania ocupata, au declarat oficiali palestinieni, dupa ce, potrivit armatei israeliene, ar fi incercat sa injunghie rezidenții evrei.