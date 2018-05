Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul economiei din Germania, Peter Altmaier, a aparat, intr-un interviu acordat publicatiei Bild, decizia tarii sale de a nu participa la loviturile militare asupra Siriei, de la finalul saptamanii trecute, transmite luni dpa. ''Faptul ca nu executam noi insisi lovituri aeriene nu inseamna…

- China critica atacul aliațior asupra Siriei. Beijingul considera ca atacul desfașurat de Statele Unite, Marea Britanie și Franța impotriva Siriei reprezinta o incalcare a normelor de drept internațional și indeamna toate parțile implicate sa inițieze un dialog, declara Ministerul de Externe al Chinei.…

- Cel putin 14 persoane au murit dupa ce baza militara Tiyas, aflata in orasul sirian Homs, a fost lovita de rachete, a informat presa nationala din Siria, acuzand Statele Unite ca ar fi implicate, relateaza site-ul agentiei de stiri Reuters si postul BBC. Siria a anuntat initial ca Occidentul este implicat,…

- Va mai amintiti aceasta imagine, grandioasa punere in scena care, pe 1 mai 2003, il aducea pe George W. Bush, presedintele de atunci al SUA, sa anunte la modul solemn, pe puntea portavionului nuclear USS Abraham Lincoln, incheierea victoria in razboiul impotriva Irakului?

- Treizeci si sapte de civili au fost ucisi in cursul noptii de joi spre vineri in urma loviturilor intreprinse de aviatia rusa in regiunea siriana Arbin, una din ultimele zone controlate de rebeli in Ghouta de Est, in apropiere de Damasc, a indicat vineri Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului…

- Al-Hashd Al-Shaabi, o coalitie de militii care ajuta armata sa alunge jihadistii Statului Islamic din toate centrele urbane din Irak, a anuntat luni moartea combatantilor sai intr-o ambuscada, duminica, in apropiere de regiunea Hawija, in provincia Kirkuk (nord), scrie agerpres.ro. Acesta…

- "Atat timp cat nu avem fapte, toate acestea sunt gogosi", a afirmat Serghei Lavrov, intrebat in marja Conferintei de securitate de la Munchen cu privire la inculparile anuntate de SUA impotriva rezidentilor rusi, acuzati de complot pentru favorizarea campaniei lui Donald Trump.In ceea ce…

- Seful diplomatiei americane a indemnat marti, in Kuwait, coalitia internationala impotriva gruparii Statul Islamic (SI) sa nu lase garda jos in fata amenintarii jihadiste, in pofida succeselor militare in Irak si in Siria, relateaza AFP, conform News.ro . Reuniunea acestei coalitii conduse de catre…