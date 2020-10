Rahmon, reales preşedinte al Tadjikistanului Emomali Rahmon a fost reales presedinte al Tadjikistanului, a anuntat luni comisia electorala nationala, transmit Reuters și Agerpres.

Conform datelor preliminare, seful statului a obtinut al cincilea mandat de sapte ani, cu 90,92% din voturile exprimate la alegerile de duminica.

Rahmon, în vârsta de 68 de ani, aliat al Rusiei, conduce fosta republica sovietica Tadjikistan din Asia Centrala din 1992. Rezultatul alegerilor nu a constituit o surpriza, în absenta unei opozitii semnificative, desi în cursa prezidentiala au mai fost înscrisi înca patru candidati.

