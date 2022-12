Stiri pe aceeasi tema

- Atacantul echipei Chelsea, Raheem Sterling, s-a intors acasa pentru a fi alaturi de familie care, potrivit presei engleze, ar fi fost victima unui jaf, potrvit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Selectionatele Tarii Galilor si Angliei sunt la egalitate, 0-0, la pauza meciului care are loc marti seara, pe Ahmad Bin Ali Stadium din Ar-Rayyan, in Grupa B a Cupei Mondiale de fotbal din Qatar. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Atacantul francez Olivier Giroud a marcat de doua ori marti seara, in meciul cu Australia, si a egalat recordul de goluri inscrise pentru nationala Frantei de catre Thierry Henry – 51, anunța News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Fundasul dreapta Reece James (Chelsea) nu va merge la Cupa Mondiala de fotbal din Qatar (20 noiembrie - 18 decembrie) din cauza unei accidentari la genunchi, a relatat presa britanica de miercuri, cu o zi inainte ca selectionerul Gareth Southgate sa anunte lista de 26 jucatori pentru turneul final,…

- Atacantul portughez Cristiano Ronaldo a fost exclus de antrenorul Erik ten Hag din lotul echipei de fotbal Manchester United pentru partida cu Chelsea, de sambata, din Premier League, dupa decizia sa de a parasi banca de rezerve inaintea finalului meciului cu Tottenham (2-0), de miercuri, transmite…

- Atacantul argentinian Angel Di Maria, accidentat la coapsa, a devenit indisponibil pana la inceputul lunii noiembrie, a anuntat clubul Juventus Torino, citat de Reuters, potrivit Agerpres.Di Maria s-a accidentat in meciul de marti cu Maccabi Haifa (0-2) din Liga Campionilor, iar joi argentinianul de…

- David Bowie si familia Kardashian par sa inspire unii parinti in cautare de prenume pentru copii lor in Anglia si Tara Galilor: Ziggy si Saint sunt din ce in ce mai la moda, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Rapid si-a intarit atacul cu olandezul Kevin Luckassen, jucator in varsta de 29 de ani, venit liber de contract, a anuntat clubul giulestean, anunța news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …