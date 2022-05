Răfuială publică între pesediștii din ANPC Doi șefi din ANPC iși arunca vorbe grele in public, deși ambii sunt membri PSD: comisarul sef Sorin Susanu, membru al PSD Brașov, il acuza pe șeful ANPC, Horia Constantinescu – tot membru PSD, ca a transformat instituția intr-o moșie personala și ii cere sa demisioneze. „Autoturisme ANPC fara RCA!! Din pacate, managementul defectuos al Președintelui ANPC, domnul Horia Constantinescu, aduce tot mai multe sincope in desfașurarea activitații comisarilor ANPC. Chiar daca pentru achiziții cel putin discutabile (aproximativ 14.000E pentru 20 stații walkie talkie) au existat bani, pentru cheltuielile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

