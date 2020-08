Răfuială de tip mafiot! Un celebru interlop, ucis în plină stradă Un barbat in varsta de 39 de ani a murit, marți, in urma unui conflict intre mai multe persoane produs in sectorul 6 al Capitalei. Surse din ancheta au declarat pentru Observator ca este vorba despre celebrul interlop Emi Pian. Liderul clanului Duduianu a fost lovit puternic și a fost transportat in stare grava la spital. Un alt barbat, ranit și el, a ajuns, de asemenea, la spital. In ciuda eforturilor depuse de medici, Emi Pian a murit. „In aceasta dimineața, in jurul orei 03.00, prin apel 112 a fost sesizat un conflict intre mai multe persoane, in sectorul 6. La fața locului s-au deplasat polițiști… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

