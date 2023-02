Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor pregateste un proiect prin care sa stabileasca cum ar trebui sa fie etichetate și așezate pe rafturi produsele din gandaci. Produsele din gandaci au inceput sa apara in magazine, iar pentru a evidenția faptul ca acestea conțin astfel de ingrediente, ANPC pregateste un proiect care urmarește sa-i ajute pe consumatori […] The post Rafturi speciale cu produse din gandaci in magazinele din Romania appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .