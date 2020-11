Raftul cu carte: Silvian Leahu – Ce și cum îi spui copilului tău despre Coronavirus Comunicarea cu copiii tai este vitala in aceasta perioada de pandemie și de izolare. Surpriza (?) este ca, adesea, adulții sunt cei care au multe de invațat de la copii și de la adolescenți, care sunt, in fapt, factorul de coeziune a familiilor și cei care ii impiedica pe parinții lor sa iși ia campii! Lucruri esențiale pe care trebuie sa le știe parinții despre coronavirus Explicațiile de baza oferite copiilor despre Covid-19 Cum vorbim cu copiii de varste mici despre noul coronavirus La inceput, toți eram copii in fața… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

