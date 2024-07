Stiri pe aceeasi tema

- Imbracați in straie populare, cu apa in ol, cu multa voie buna și dornici de a munci, mai mulți sateni din Someș-Guruslau au ieșit la secerat. Momentul a fost pregatit și coordonat de salajeanca Marioara Jurcau, cea care a pus bazele muzeului din localitate, totul din dorința de a promova portul și…

- Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara Salaj a eliberat gratuit 4.596 de carți funciare pentru proprietațile din mai multe localitați ale județului. Acțiunea face parte din Programul național de cadastru și carte funciara și a vizat comunele Banișor, Cristolț, Mirșid, Plopiș, Sag, Șarmașag, Someș…

- Motto: „Averea cea mai de preț este viața, și viața noastra, va rog sa ma credeți, nu atarna decat de un fir de par”. Alexandre DUMAS (1802 -1870), romancier și dramaturg francez Cel mai mare mister al existenței noastre este viața! De mii de ani, oamenii au incercat sa dea o definiție buna despre…

- Comunitatea culturala din județul Salaj este indoliata dupa vestea trista a decesului Silviei Cosma, directoarea Bibliotecii Județene „Ionița Scipione Badescu” Salaj, in perioada 1990-1999. Managerul Bibliotecii Județene Salaj, Mariana Marian, ne-a pus la dispoziție cateva date biografice ale fostei…

- CS Barcau Nusfalau, campioana Ligii a IV-a la fotbal, va sustine duminica mansa tur a barajului pentru promovarea in Liga a III-a. Echipa pregatita de Adrian Damian va intalni, in deplasare, campioana judetului Cluj, Vulturul Mintiu Gherlii. Formatia de pe malul Barcaului a devenit in premiera campioana…

- La Școala Gimnaziala Șimișna va avea loc un eveniment cultural deosebit, in data de 19 iunie, incepand cu ora 11. Este vorba de lansarea volumului semnat de profesoara Viorica Pop, intitulat „Gramatica limbii romane – noțiuni teoretice și exerciții. Pentru elevi, invațatori și profesori, definitivat,…

- Handbal Club Zalau sustine miercuri ultimul meci pe teren propriu din actualul sezon al Ligii Florilor. Echipa condusa de Gheorghe Tadici va primi vizita echipei de pe locul secund, Rapid Bucuresti, campioana din urma cu doua sezoane si vicecampioana editiei trecute. Aflate la poluri opuse in clasament,…