RAFTUL CU CARTE: Elogiu umbrei

autor: Jun’ichiro Tanizaki In acest eseu publicat inaintea celui de-al Doilea Razboi Mondial, Jun’ichiro Tanizaki prevestea dispariția unei lumi a tradițiilor și disoluția vechiului concept nipon de frumos, șlefuit de-a lungul secolelor. Discursul este in același timp melancolic și provocator, pe alocuri chiar șocant, dar mereu seducator, scriitorul vorbind despre arhitectura templelor și teatrul No, despre closete și batranețe, despre gastronomia tradiționala și obliterarea carnalitații feminine. Pentru cititorul occidental de azi, viziunea paseista a lui Tanizaki asupra frumosului poate trece…