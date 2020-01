Stiri pe aceeasi tema

- Autor: Boerescu Dan-Silviu Daco-geții aveau credința ca sunt nemuritori și ca moartea – in special, sfarșitul eroic pe campurile de batalie – nu reprezinta altceva decat trecerea intr-o alta dimensiunea și intalnirea cu zeul suprem – Zalmoxis sau Gebeleizis, incununarea sacra a unui destin de luptator.…

- Autor: Anne Teachworth Anne Teachworth este fondatoarea Institutului de Gestalt terapie din New Orleans. A colaborat indeaproape cu Laura Perls, unul dintre specialiștii care au dezvoltat Gestalt terapia, dar și cu Richard Bandler, cofondator al programarii neurolingvistice, formand și supervizand,…

- Autor: Boerescu Dan-Silviu Romania inca ascunde mistere aproape imposibil de patruns in diferite locuri „blestemate”, care au fost, in trecutul indepartat sau in cel mai apropiat, scenele unor tragedii inspaimantatoare, in care putem banui implicarea feluriților demoni, a unor spirite rele sau a unor…

- Miercuri 11 decembrie 2019 ora 17.00 în sala Fnu Neagu (etaj III) a Bibliotecii Judeene &bdquoPanait Istrati&rdquo Brila Tudoria Tarni îi lanseaz volumele &bdquoÎnctuai în cuvinte&rdquo i &bdquoHaiku rstignit&rdquo. Ambele volume au aprut la editura Infoest.Moderatorul evenimentu...

- Autor: Frederic Lenoir „Alungat din comunitatea evreiasca la doar 23 de ani, pentru erezie, Baruch Spinoza a decis sa iși dedice restul vieții filosofiei. Obiectivul sau? Sa descopere ce inseamna adevaratul bine, care sa ii ofere pentru totdeauna sentimentul neincetat de bucurie suprema. In cei 22 de…

- Autor: Boerescu Dan-Silviu Elodia nu este singurul caz de dispariție stranie din Romania. Pe 5 iulie 1989, un grup de turiști care se aflau in peștera Stanul Foncii, munții Padurea Craiului, județul Bihor, au disparut dupa ce au atins un obiect, care i-a facut sa dispara. O alta dispariție misterioasa…

- Autor: Peter Bogucki Ne gandim adesea la civilizațiile antice din Grecia și din Roma ca fiind leagane ale culturii vestice, locurile in care au luat naștere și de unde s-au raspandit pretutindeni toate ideile despre lume, de la modul de a guverna o țara pana la arta și filozofie. Dar, așa cum Peter…

- Autor: John William Draper „Istoria conflictului dintre religie și știința, lucrare ambițioasa și incitanta, a beneficiat pana acum de nu mai puțin de cincizeci de ediții și de traduceri in peste zece limbi. Teza conflictului ireconciliabil dintre cele doua moduri epistemologice, știința pe de o parte,…