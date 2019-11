Autor: Peter Bogucki Ne gandim adesea la civilizațiile antice din Grecia și din Roma ca fiind leagane ale culturii vestice, locurile in care au luat naștere și de unde s-au raspandit pretutindeni toate ideile despre lume, de la modul de a guverna o țara pana la arta și filozofie. Dar, așa cum Peter Bogucki ne reamintește in aceasta carte, Grecia și Roma nu s-au dezvoltat in izolare. De jur imprejurul lor existau comunitați rurale care aveau culturi remarcabil diferite, unele despre care puțini dintre noi mai știu cate ceva. Spunandu-ne…