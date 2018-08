Stiri pe aceeasi tema

- Sase bombardiere rusesti au fost interceptate deasupra Marii Negre de catre avioane de vanatoare britanice desfasurate in Romania si care securizeaza spatiul aerian al NATO, potrivit unei comunicat difuzat de Royal Air Force (RAF), transmite AFP.

- Sase bombardiere rusesti au fost interceptate deasupra Marii Negre de catre avioane de vanatoare britanice desfasurate in Romania si care securizeaza spatiul aerian al NATO, potrivit unei comunicat difuzat de Royal Air Force (RAF), transmite AFP. Aparatele de tip Eurofighter Typhoon au decolat luni…

- Sase bombardiere rusesti au fost interceptate deasupra Marii Negre de catre avioane de vanatoare britanice desfasurate in Romania si care securizeaza spatiul aerian al NATO, potrivit unei comunicat difuzat de Royal Air Force (RAF).

- Aparatele de tip Eurofighter Typhoon au decolat luni dimineata de la baza aeriana Mihail Kogalniceanu (sud-est) '' in raspuns la prezenta a sase bombardiere tip Sukhoi Su-24 Fencer care se aflau in apropierea spatiului aerian al NATO, deasupra Marii Negre", se arata in comunicat. Bombardierele rusesti…

- Sase bombardiere rusesti au fost interceptate deasupra Marii Negre de catre avioane de vanatoare britanice desfasurate in Romania si care securizeaza spatiul aerian al NATO, potrivit unei comunicat difuzat de Royal Air Force RAF , transmite AFP, preluat de Agerpres.Aparatele de tip Eurofighter Typhoon…

- Sase bombardiere rusesti au fost interceptate deasupra Marii Negre de catre avioane de vanatoare britanice desfasurate in Romania si care securizeaza spatiul aerian al NATO, potrivit unei comunicat difuzat de Royal Air Force (RAF), transmite AFP.

- Sase bombardiere rusesti au fost interceptate deasupra Marii Negre de catre avioane de vanatoare britanice desfasurate in Romania si care securizeaza spatiul aerian al NATO, potrivit unei comunicat difuzat de Royal Air Force (RAF), transmite AFP, preluata de Agerpres. Aparatele de tip Eurofighter…

- Sase bombardiere rusesti au fost interceptate deasupra Marii Negre de catre avioane de vânatoare britanice desfasurate în România si care securizeaza spatiul aerian al NATO, potrivit unei comunicat difuzat de Royal Air Force (RAF).