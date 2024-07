Rafinăriile din Europa reduc producţia de carburanţi din cauza caniculei Producție carburanți Temperaturile din Europa se apropie de nivelul la care unele rafinarii vor trebui sa reduca productia de carburanti, transmite Bloomberg . Grecia se confrunta cu incendii de vegetatie iar in capitala Atena temperaturile ar putea trece de 40 de grade Celsius in saptamanile urmatoare. In Polonia, temperaturile ar putea depasi in curand un punct dincolo de care principalul furnizor de carburant nu mai poate opera in mod normal rafinariile sale. Firma de consultanta Macquarie Group estimeaza ca, anul trecut, operatiunile rafinariilor europene perturbate din cauza caniculei au… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

