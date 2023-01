Rafinăria Petromidia își reduce capacitatea de producție pentru zece zile Rompetrol Rafinare, companie membra a Grupului KMG International (Rompetrol), va efectua, in urmatoarea perioada, o serie de operatiuni tehnologice programate, in vederea sustinerii activitatii operationale corespunzatoare a rafinariei Petromidia, dar va continua sa asigure necesarul de carburanti pe piata din Romania. Astfel, timp de aproximativ 10 zile, cea mai mare unitate de profil din tara isi va reduce capacitatea de productie, pentru a efectua lucrari de schimbare si regenerare a catalizatorilor, decocsare si alte operatiuni specifice de mentenanta. La finalizarea lucrarilor, rafinaria… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rompetrol Rafinare, companie membra a Grupului KMG International (Rompetrol), a transmis, luni, printr-un comunicat de presa, va efectua, in urmatoarea perioada, o serie de operatiuni tehnologice programate, in vederea sustinerii activitatii operationale corespunzatoare a rafinariei Petromidia. „Astfel,…

- Potrivit sursei citate, vizita presedintelui Portugaliei are loc in contextul unui dialog bilateral intens, la nivel inalt, dar si de lucru, si al unei coordonari stranse in cadrul Uniunii Europene si NATO.Domeniul apararii este unul dintre domeniile cheie ale cooperarii bilaterale, Portugalia participand…

- Proiectul cablului submarin de transport de energie electrica prin Marea Neagra va avea o capacitate combinata de 3 gigawati si va ''stabili un record mondial in termeni de lungime'', a declarat sambata ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, citat de MTI. Szijjarto a spus ca o companie italiana…

- Ministrul de externe Bogdan Aurescu a vorbit duminica seara, la Digi24, despre reuniunea miniștrilor de externe ai statelor membre NATO care va avea loc saptamana urmatoare la București. Acesta spune ca vor avea loc mai multe premiere pentru Romania și Alianța Nord-Atlantica, in contextul in care vor…

- Ne stim interlopii, fiecare din cartierul in care traim, iar cand ii vedem pe liderii lor cot la cot cu politicieni importanti sau cu politisti ne intrebam cum am putea spera ca vom scapa vreodata de ei si de acest vierme care roade societatea din interior – criminalitatea organizata. In anii 2000,…

- Ziua internationala a Marii Negre este sarbatorita an de an la 31 octombrie, data la care, in 1996, a fost semnat Planul Strategic de Actiune pentru Marea Neagra de catre cele sase tari riverane Marii Negre, respectiv Bulgaria, Georgia, Romania, Rusia, Turcia si Ucraina. Citește și: 31 Octombrie: Sarbatoarea…

- In fiecare an, la 31 octombrie este marcata Ziua internationala a Marii Negre, la aceasta data fiind semnat, in 1996, Planul Strategic de Actiune pentru Marea Neagra, de catre cele sase tari riverane Marii Negre, respectiv Bulgaria, Georgia, Romania, Rusia, Turcia si Ucraina. Planul Strategic de Actiune…

- Ucraina, Republica Moldova, Georgia, Finlanda, Suedia si Bosnia si Hertegovina au fost invitate sa participe la reuniunea ministrilor de Externe din tarile NATO care va avea loc, pe 29 si 30 noiembrie, la Bucuresti. Ce va curpinde reuniunea Reuniunea va cuprinde patru sesiuni referitoare la implementarea…