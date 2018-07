Rafinăria Petrom de la Brazi, mai profitabilă decât rafinăria OMV de la Viena Marja de rafinare pentru rafinaria Petrom dela Brazi a fost, in al doilea trimestru al acestui an, de 6,72 dolari pe baril, potrivit OMV. Marja de rafinare calculata de OMV pentru rafinariile din grup (nu este precizat daca este inclusa aici rafinaria din Romania sau este exclusa) a fost, in aceeasi perioada de 4,79 dolari pe baril. Marja de rafinare este un indicator al industriei care, grosier, se refera la castigul financiar obtinut dupa prelucrarea unei cantitati de petrol, in conditiie de piata date. Ea variaza atat in functie de cotatiile titeiului (care este materie prima) si ale produselor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

