- Romania iese astazi, de la miezul nopții, din starea de alerta, iar masurile restrictive vor fi eliminate. Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a anunțat, marți, ca masca de protecție nu va mai fi obligatorie, nici in spațiile interioare, nici in exterior, operatorii economici vor funcționa fara restricții…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat, luni, ca Antibiotice Iasi va incepe productia de pastile cu iod, in eventualitatea unui atac nuclear din partea Rusiei, urmand sa produca 2,5 milioane de pastile in 48 de ore. Potrivit necesarului realizat de catre autoritati, Romania are nevoie de 30…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a anunțat, luni, ca sunt discuții privind inchiderea centrelor de vaccinare, urmand ca vaccinarea impotriva COVID-10 sa se faca doar la medicii de familie, așa cum se intampla cu toate vaccinurile. „Centrele de vaccinare iși au rostul atunci cand discuți de o urgența…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila a afirmat, miercuri, in legatura cu certificatul digital COVID necesar pentru traversarea frontierei de stat a Romaniei, ca “in cursul acestei saptamani, intr-un timp foarte scurt va fi adoptat, exista inca cateva avize care trebuie luate”. “In interior, probabil…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a dezvaluit, sambata, ca fiul sau are COVID-19. Aflat la Centrul de Vaccinare de la Palatul Copiilor, Rafila a fost intrebat daca și-a vaccinat copilul. ”Eu am spus inca de saptamana trecuta ca doresc sa il vaccinez. El chiar ma intreaba cand il vaccinez. Exact…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a estimat, duminica, referitor la varful celui de-al cincilea val al pandemiei de COVID-19, pe care Romania il traverseaza in aceasta perioada, ca ar putea fi atins in perioada 10-15 februarie. El arata ca, desi rata de transmisibilitate a virusului SARS-CoV-2…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a prezentat, vineri, scenariile Institutului Național de Sanatate Publica (INSP) și predicțiile pentru evoluția pandemiei pana la data de 14 februarie. Potrivit acestor estimari, Romania ar putea ajunge la 76.000 de cazuri COVID/zi in prima jumatate a lunii viitoare. …