- Alexandru Rafila considera ca ar trebui sa fim pregatiți pentru valul 5 al pandemiei. Acesta spune ca este absolut tulburat de faptul ca acum, cand suntem pe scadere, nu e nimeni afectat ca in Romania se inregistreaza 500 de decese pe zi. „Cred ca in urmatoarele cateva saptamani problema de…

- „Cred ca in urmatoarele cateva saptamani problema de sanatate publica va reveni in limite normale, dar asta nu inseamna ca nu ar trebui sa fim pregatiți pentru valul 5. Trebuie sa dezvoltam policlinicile și tratamentele. Sunt antivirale noi. Cred ca foarte rapid, in vreo luna, se poate ca acestea sa…

- ​Cazurile noi de Covid-19, in ușoara scadere. 3.021 de cazuri COVID-19 și 233 de decese, dintre care 10 anterioare, au fost raportate in ultimele 24 de ore in Romania, potrivit datelor oficiale partiale, furnizate duminica de Grupul de Comunicare Strategica.Cu o zi inainte, au fost raportate in Romania…

- Romania a depașit recordul mondial absolut de decese COVID la 1 milion de locuitori, spune epidemiologul Octavian Jurma: „valul de decese va continua sa cresca pentru cel puțin inca o saptamana, chiar daca valul de cazuri a inceput sa scada”.Noile restricții sunt un exercițiu de cosmetica, spune…

- Romania a depașit recordul mondial absolut de decese COVID la un milion de locuitori, susține epidemiologul Octavian Jurma. Intr-o postare pe pagina sa de FB , acesta avertizeaza ca „valul de decese va continua sa cresca pentru cel puțin inca o saptamana”. „Au savarșit-o! Au crucificat poporul asta!…

- Ziua de marți, 19 octombrie este cea mai sumbra privind valul IV pandemic de COVID-19 in Romania. Dupa ce in Bihor a fost inregistrat cel mai mare numar de noi infectari și cel mai mare numar de decese la pacienți bolnavi de COVID, situația din țara escaladeaza sever.

- Vicepreședintele PSD Alexandru Rafila crede ca valurile 5 sau 6 ale pandemiei de Covid vor exista, dar vor fi mai mici. El a spus, la emisiunea Marius Tuca Show de la Aleph News, ca nu crede ca bunicii au nevoie de certificat verde ca sa mearga sa iși ia paine. Intrebat la Marius Tuca Show…

- ,,Am avut foarte multe decese, iar morga este dimensionata pentru un numar mai mic de decese. A fost o situație extrem de neplacuta. Incercam in acest moment sa gasim soluții pentru containere frigorifice pe care sa le inchiriem pentru o perioada de timp, astfel incat sa oferim totuși posibilitatea…