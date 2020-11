Rafila vede transportul public drept principal vinovat de transmiterea Covid 19 Principala sursa de transmitere a noului Coronavirus este transportul in comun, considera Alexandru Rafila, candidat PSD la alegerile parlamentare și reprezentant al Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații. Conform cadrului medical, soluția o reprezinta adaptarea programului de lucru al companiilor astfel incat angajații sa vina pe rand la serviciu. „Transportul public este principala sursa de transmitere a bolii in momentul de fata si acele apeluri de colaborare cu toti angajatorii, incat toata lumea sa isi imparta personalul in trei, cei care nu pot lucra de la domiciliu si mijloacele de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- Reprezentantul Romaniei la Organizatia Mondiala a Sanatatii, Alexandru Rafila, crede ca numarul mare de cazuri de coronavirus inregistrat in ultimele zile e cauzat de redeschiderea scolilor, intrucat suntem la 10-12 zile de la inceperea anului scolar. ”Ramane sa vedem daca in zilele urmatoare ne stabilizam…

