- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, spune ca Romania traverseaza o perioada in care numarul infectarilor cu coronavirus se dubleaza la fiecare șapte zile, iar aceasta tendința de creștere s-ar putea menține timp de 4-5 saptamani. In general, insa, cazurile nu sunt grave, a explicat Rafila in emisiunea…

- Romania are in stocuri aproximativ 8,5 milioane de doze de vaccin anti-COVID, anul acesta va primi inca pe atat, iar in 2023 are contractate alte 19 milioane de doze. Ministrul Sanatatii spune ca spera ca negocierile sa duca la scaderea cantitatilor care vor fi livrate, Alexandru Rafila atragand atentia…

- Ministerul Sanatatii mai are de primit in aprilie, mai si iunie 9 milioane de doze de vaccin anti-COVID, a declarat joi ministrul Alexandru Rafila, in condițiile in care depozitele sunt pline. „Depozitele sunt pline si din pacate nu avem la dispozitie un mecanism acceptabil care sa faca posibila amanarea…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat miercuri ca la Ministerul Sanatații este in lucru o analiza pentru a vedea daca se poate lua decizia renunțarii la contractele pentru vaccinul anti-COVID. Cu o zi in urma, ministrul Sanatații spunea ca sunt cantitați foarte mari de vaccin care trebuie sa ajunga in…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat, marti, ca Romania va primi aproape 40 de milioane de doze de vaccin in 2022 si 2023, situatia cu acestea fiind "complicata". "Ce vom face cu ele inca nu pot sa va raspund, pentru ca sunt cantitati foarte mari, care depasesc capacitatea de stocare in…