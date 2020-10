Rafila: Vaccinul anti-COVID va necesita o logistică extraordinară Reprezentantul Romaniei la OMS, Alexandru Rafila, spune ca vaccinul anti-COVID va necesita o logistica extraordinara. Acesta trebuie transportat și pastrat in condiții foarte stricte, in condițiile in care de la producere pana la administrare nu pot trece mai mult de 17 zile. De la momentul autorizarii vaccinului anti-COVID pana la vaccinarea efectiva a celor care sunt in prima linie – personalul medical, pacienții cu comorbiditați – este un drum care trebuie urmat. Trebuie facuta o organizare logistica. Eu aș vrea sa il rog pe dl Tataru, decat sa anunțe aceste termene – nu știu de ce tocmai decembrie… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

