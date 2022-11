Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat ca la finalul lunii noiembrie vor sosi in tara primele doze de vaccin anti-COVID-19 adaptat la variantele Omicron BA4 si BA5 si ca se va vaccina cu doza a patra impotriva acestei boli. „Pandemia de COVID-19 este o problema la nivel global, dar manifestarile…

- Vaccinul adaptat noilor tulpini COVID-19 va ajunge in Romania pana la sfarsitul lunii noiembrie, a declarat marti ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila. „Ajunge tarziu in Romania pentru ca eu am o responsabilitate fata de banii publici. Pentru ca a fost un proces lung de negociere, de reducere a cantitatii.…

- Șeful DSU, Raed Arafat, a anunțat ca el se va vaccina si pentru gripa sezoniera, dar isi va face si cea de-a patra doza de vaccin impotriva COVID-19, ”Am sa spun ce fac eu. Eu am sa ma vaccinez pentru gripa sezoniera si o sa ma vaccinez si pentru Covid, mai ales daca vom vedea ca avem… vaccinul ar fi…

- Ministrul Sanatații vine cu vești bune pentru romani, in contextul in care sezonul cald este pe cale sa se termine, iar toamna ne bate la ușa, motiv de ingrijorare pentru persoanele cu o stare de sanatate vulnerabila. Avand in vedere avertismentul medicilor infecționiști privind riscul unei noi creșteri…