- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila (PSD), considera ca vaccinarea nu va fi obligatorie in Romania si crede ca nu este o masura potrivita pentru țara noastra. Rafila a declarat, duminica, la Antena 3, ca vaccinarea arata ca are efect favorabil asupra persoanelor infectate cu noul coronavirus…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a vorbit despre cum privește oligativitatea vaccinarii anti-Covid-19 in Romania, in contextul in care tot mai multe țari din Europa au in vedere aceasta constrangere. Din pacate, valul produs de tulpina Omicron este așteptat și in Romania, iar rata de vaccinare…

- Miercuri are loc o ședința CNSU in care ar urma sa se discute despre relaxarea restricțiilor in perioada sarbatorilor de iarna. Potrivit unor surse citate de news.ro, de Revelion petrecerile ar putea fi permise. De asemenea, magazinele vor ramane deschise pana la ora 23.00, fata de 21.00 cum este in…

- Nicolae Ciuca cere sprijinul reprezentanților cultelor religioase pentru accelerarea campaniei de vaccinare anti-COVID-19. Premierul Nicolae Ciuca s-a intalnit, joi, cu reprezentanții tuturor cultelor religioase din Romania. Șeful guvernului spune ca le-a cerut sprijinul pentru a salva cat mai multe…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, considera ca nu este cazul ca vaccinarea sa fie impusa romanilor, avand in vedere ca exista, la nivelul societatii, o "sensibilitate crescuta" in ceea ce priveste vaccinarea. "Prefer sa conving oamenii decat sa ii constrang si cred ca asta va fi pana la urma…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, spune ca ar fi mai reținut in privința introducerii obligativitații vaccinarii la nivelul Uniunii Europene, considerand ca vaccinarea trebuie sa fie un act voluntar. El precizeaza, insa, ca a pledat mereu in favoarea vaccinarii anti-COVID-19. Ministrul Sanatații…

- Uniunea Europeana ar trebui sa discute daca este necesara vaccinarea obligatorie pentru a ajuta la combaterea cazurilor in creștere de COVID-19, precum și a noii variante Omicron, a declarat miercuri președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. ”Este nevoie de discutii si de o abordare comuna,…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, explica sistemul pe care l-a propus privind implementarea certificatului verde doar in anumite perioade, pentru toate activitatile, el argumentand ca face aceste propuneri la acest moment in conditiile in care nivelul de protectie in randul persoanelor vaccinate…