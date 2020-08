Rafila: Urmează „valul școlar” de COVID Ar trebui regandita interacțiunea copiilor cu membrii varsnici din familie Profesorul Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la OMS, a declarat ca se va inregistra o crestere a numarului de infectari cu SARS-CoV-2 dupa inceperea anului scolar. El a precizat ca in fiecare tara s-a intamplat acest lucru, insa problematica se va schimba, daca nu intram intr-o zona de descrestere si continuam sa avem in fiecare zi intre 1.200 si 1.400 de cazuri, pentru ca acest lucru va pune presiune pe sistemul de sanatate. In opinia acestuia, ar trebui regandita interactiunea copiilor cu persoanele varstnice… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Profesorul Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la OMS, a declarat ca vom avea parte o crestere a numarului de infectari cu SARS-CoV-2 dupa inceperea anului scolar, acesta precizand ca ar trebui regandita interactiunea copiilor cu persoanele varstnice din familie, odata cu inceperea scolii, printr-un…

- Profesorul Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la OMS, a declarat ca vom avea parte o crestere a numarului de infectari cu SARS-CoV-2 dupa inceperea anului scolar, acesta precizand ca ar trebui regandita interactiunea copiilor cu persoanele varstnice din familie, odata cu inceperea scolii, printr-un…

- Profesorul Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la OMS, a declarat ca va fi o crestere a numarului de infectari cu SARS-CoV-2 dupa inceperea anului scolar.„Cu siguranta. Nu cred ca a existat vreo tara in care reintoarcerea copiilor la scoala sa nu fie insotita si de o crestere. Dar acum…

- Doua scoli din nordul Germaniei s-au inchis dupa aparitia unor cazuri de infectare cu noul coronavirus, la numai cateva zile dupa deschiderea anului scolar, au anuntat vineri autoritatile locale, potrivit AFP.

- Un bilanț ingrijorator cu privire la evoluția pandemiei de COVID-19 in orașul Cugir a aparut astazi intr-o postare publicata in mediul online. Potrivit Comitetului Local pentru Situații de Urgența, in momentul de fața la nivelul orașului Cugir sunt 23 de cazuri active de COVID-19, dintre care 7 au fost…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca, in cazul in care in preajma datei de 14 septembrie vor exista foarte multe cazuri de COVID-19, va fi amanata inceperea anului scolar. "Din pacate, stim foarte bine ce s-a intamplat. In Parlament, PSD a tras de timp si s-a…

- Autoritațile lanseaza un apel public, dupa creșterea alarmanta a numarului de cazuri de COVID-19. Grupul de Comunicare Strategica transmite populației sa respecte cu strictețe masurile de protecție sanitara, sa poarte maști și sa pastreze distanța. In ultimele 24 de ore au fost raportate 555 de cazuri…

- Olena Zelenska, in varsta de 42 de ani, a anuntat vineri pe Facebook ca a fost testata pozitiv la noul coronavirus, precizand ca testele restului familiei au iesit negative. Ulterior, presedintele si-a anulat toate intalnirile si vizitele. "Diagnosticul actual al Olenei Zelenska este COVID-19…