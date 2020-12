Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu, liderul PSD, a declarat, la Romania TV, ca anunțul președintelui Klaus Iohannis de a amana desemnarea unui premier este ”anunțul unui eșec”, iar despre președinții PNL și USR PLUS, Ludovic Orban și Dan Barna, a spus ca sunt ”gemenii eșecului”.”Președintele ne anunța acum ca le mai da…

- CHIȘINAU, 10 dec - Sputnik. Curtea Constituționala a confirmat rezultatul alegerilor din 15 noiembrie și a validat mandatul Maiei Sandu la funcția de președinte al țarii. Totodata, Curtea Constituționala ii cere Parlamentului sa instituie mecanisme de sancționare prompta a discursurilor de ura și…

- PSRM a invitat toate fracțiunile din Parlament la discuții informale pentru a stabili o foaie de parcurs cu acțiuni necesare pentru dizolvarea legislativului și organizarea alegerilor anticipate. Invitația a fost lansata de catre vicepreședintele Parlamentului, Vlad Batrincea impreuna cu liderul fracțiunii…

- Data alegerilor parlamentare a devenit un subiect disputat puternic de putere si opozitie.CCR a decis ca este constitutionala legea care permite Parlamentului sa stabileasca data alegerilor parlamentare. In plus, odata ce aceasta lege intra in vigoare, isi inceteaza efectele decizia Guvernului…

- Judecatorii constitutionali au decis ca in cazul prelungirii mandatului Parlamentului, stabilirea datei alegerilor nu poate fi facuta de Guvern, ci doar de Parlament, or in actualul context epidemiologic riscul exista așa ca este normal ca data alegerilor sa treaca in dreptul prerogativelor Parlamentului.…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a criticat declarațiile facute de președintele Klaus Iohannis la cea mai recenta conferința de presa, spunand ca pe cei de la PNL ”nu ii intereseaza decat sa tina alegerile” și a precizat ca PSD este pentru amanarea alegerilor parlamentare, programate pentru 6 decembrie.”Nu…

- Judecatorii Curții Constituționale au respins, marți, sesizarea președintelui Klaus Iohannis și au decis ca Parlamentul stabilește data alegerilor parlamentare din acest an. Pe 17 august, presedintele Klaus Iohannis a sesizat CCR in legatura cu Legea privind unele masuri pentru organizarea alegerilor…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) discuta, marti, sesizarile presedintelui Klaus Iohannis si Guvernului asupra Legii privind unele masuri pentru organizarea alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor, ca urmare a incetarii mandatului Parlamentului ales in anul 2016. Curtea Constitutionala a…