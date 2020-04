Președintele Societații Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, a declarat, la Digi24, ca, cel mai probabil, in 2021 vom avea un vaccin pentru coronavirus. Totuși, un medicament realizat in SUA ar putea deveni disponibil in toamna acestui an. „In ceea ce privește vaccinul, aproape toata lumea este de acord ca nu o sa avem un vaccin inainte The post Rafila: Un vaccin abia in 2021, dar in toamna vom avea un medicament eficient din SUA appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .