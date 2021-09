Rafila: Trei lucruri ar trebui făcute pentru a limita răspândirea Covid-19 în unitățile școlare Fost reprezentant al Romaniei la OMS si deputat PSD, medicul Alexandru Rafila susține ca se impune luarea a trei masuri pentru a se limita raspandirea Covid-19 in școli. „In primul rand, adultii care traiesc impreuna cu copiii, parintii sau alte rude apropiate, care locuiesc impreuna cu copiii, ar trebui sa fie vaccinate, asta e o masura care previne imbolnavirea copiilor si sigur, daca exista copii cu varsta mai mare de 12 ani in familie, e bine sa fie vaccinati si ei“, a aratat Rafila, la RFI. In opinia sa, „cea de-a doua masura este legata de testarea macar o data pe saptamana a copiilor in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

