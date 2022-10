Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a subliniat necesitatea reducerii cantitatii de vaccin anti-COVID contractate, pentru a nu se pierde milioane de euro. „Noi trebuie sa decidem la nivelul Guvernului si impreuna cu Comisia Europeana si cu furnizorii de vaccin cu care avem contract o formula care…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat duminica seara, 25 septembrie, la Antena 3, ca pana acum au fost distruse 3 milioane de doze expirate de vaccin anti COVID-19 și alte 3 milioane vor fi distruse curand, din acelasi motiv. Deocamdata se pierd „100-200 de milioane de euro”, a spus Rafila,…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, afirma ca Romania are in depozite 8 milioane de doze de vaccin anti-Covid-19 pentru care nu exista deloc interes, nici sa fie primite de o alta tara prin donatie, iar dupa ce vor expira distrugerea lor va costa alti bani. „Noi ne gasim in situatia in care avem…

- Compania se asteapta pentru 2022 la venituri totale cuprinse in intervalul de 2 miliarde de dolari pana la 2,3 miliarde de dolari, in comparatie cu estimarea anterioara de 4 miliarde de dolari pana la 5 miliarde de dolari. Luna trecuta, vaccinul pentru Covid-19 al Novavax a fost autorizat pentru a fi…

- Fundatia pentru Apararea Cetatenilor Impotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) a anuntat, joi, ca actioneaza in instanta Ministerul Sanatatii pentru achizitiile „iresponsabile” de vaccinuri anti-COVID-19 si cere pedepsirea celor vinovati de „risipa fondurilor publice”, informeaza Agerpres. „Romania s-a…

- Romania are in stocuri aproximativ 8,5 milioane de doze de vaccin anti-COVID, anul acesta va primi inca pe atat, iar in 2023 are contractate alte 19 milioane de doze. Ministrul Sanatatii spune ca spera ca negocierile sa duca la scaderea cantitatilor care vor fi livrate, Alexandru Rafila atragand atentia…

