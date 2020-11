Rafila trage un semnal de alarmă: Oamenii folosesc fără discernământ antibiotice de teama Covid-19 Reprezentantul Romaniei la OMS, Alexandru Rafila, atrage atenția asupra consumului de medicamente, in mod special de antibiotice, fara discernamant. Oamenii au inceput sa consume antibiotice in incercarea de a preveni infectia cu noul coronavirus. Ba mai mult, sunt persoane care folosesc tratamentul cu antibiotice in incercarea de a se trata Covid-19. „Automedicatia in aceasta perioada este la ea acasa. Ne confruntam cu o problema foarte serioasa, pentru ca, in aceasta perioada, fie ca profilaxie, fie ca tratament, persoane care incearca sa previna infectia cu noul coronavirus sau care au aflat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

