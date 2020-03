Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Societatii Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, spune ca sunt 650 de persoane care mor zilnic in Romania in mod curent. „Ramane sa vedem cate sunt cazurile de Covid-19”, a...

- In 2-3 saptamani sau mai curand,Romania ar putea avea zilnic 1000 de cazuri Președintele Societații Române de Microbiologie, Alexandru Rafila, avertizeaza ca în decurs de 2-3 saptamâni sau chiar mai devreme, România va ajunge sa înregistreze zilnic cel puțin 1.000…

- Presedintele Societatii Romane de Microbiologie și reprezentantul Romaniei la OMS, Alexandru Rafila, a declarat miercuri, la Digi 24, ca este posibil ca Romania sa ajunga sa raporteze zilnic mii de noi persoane infectate cu noul coronavirus.„Cresterea e mai mica decat m-am asteptat eu, dar…

- Presedintele Societatii Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, a catalogat drept "anormal” comportamentul conducerii Spitalului Judetean din Suceava, care a chemat, printr-un sms, la serviciu medici infectati cu Covid-19 si cadre medicale sanatoase, la postul Digi24.Rafila spune ca odata…

- Presedintele Societatii Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, apreciaza ca varful pandemiei in Romania se va inregistra in perioada Sarbatorilor Pascale, cand ne putem astepta la o cifra de imbolnaviri de pana la 10.000 de persoane. Ieri aveam 260 de infectati si 3.500 de persoane in carantina.

- Alexandru Rafila, președintele Societații Romane de Microbiologie, a declarat ca numarul celor infectati ar putea creste la cateva sute. „Probabil ca saptamana viitoare, pentru ca perioada de incubație a bolii e de 5-6 zile, probabil atunci o sa vedem o creștere foarte mare a cazurilor infectate cu…

- Presedintele Societatii Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, a declarat, joi, ca noul coronavirus nu se transmite prin atingere, ci prin intermediul secretiilor respiratorii, precizand ca nu exista niciun fel de tratament specific in acest caz. "Nu exista niciun fel de tratament specific, daca…

- Alexandru Rafila, Președintele Societații Romane de Microbiologie, a declarat, in emisiunea Adriana Nedelea LA FIX, ca noul coronavirus are șanse sa ajunga și in Romania, dar ca nu trebuie sa ne panicam. Asta pentru ca deja au fost impuse resticții persoanelor care ajung din zona afectata la noi in…