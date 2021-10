Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD, Alexandru Rafila a facut precizari despre folosirea certificatului verde la locul de munca.Alexandru Rafila sustine ca proiectul prin care se impune certificatul verde la locul de munca genereaza inechitati intre diferite categorii de persoane. "Stiti care este problema Este un proiect…

- Medicul și deputatul PSD, Adrian Streinu-Cercel, a vorbit ieri, in plenul Senatului, despre neregulile privind proiectul de lege prin care angajații din domeniul public sau provat ar fi obligați sa prezinte certificatul verde de vaccinare la locul de munca. Potrivit acestuia, acest proiect este greșit…

- Romania a inregistrat cel mai negru raport de decese la un milion de locuitori. Țara noastra a reușit sa doboare recordul mondial la acest capitol. Iata ce spune Octavian Jurma despre statisticile ingrozitoare inregistrate de țara noastra:"Au savarsit-o! Au crucificat poporul asta! Valul 4 a ajuns nestanjenit…

- PSD va fi de acord cu introducerea certificatului verde, dar cu anumite condiții: el trebuie sa corespunda intru totul deciziei Parlamentului European și sa fie in acord cu Constituția Romaniei, a spus, luni, social-democratul Alexandru Rafila,scrie Mediafax. Discuția despre certificatul verde…

- Premierul demis Florin Cițu a declarat, joi, dupa ședința de Guvern, ca ia in considerare introducerea certificatului verde de vaccinare sau imunizare la SARS-CoV-2 in toate activitațile economice, pentru a ține economica deschisa. De asemenea, Cițu spune ca și in magazine ar putea fi necesar acest…

- Politia italiana a anunțat duminica arestarea a 12 persoane, inclusiv lideri ai partidului de extrema dreapta Forza Nuova, dupa violentele de la Roma. Sambata au avut loc proteste in Capitala fata de „certificatul verde” COVID-19 care va fi obligatoriu pentru toti angajatii. Mii de oameni…

- Județul Ilfov este al doilea care intra in scenariul roșu in valul 4 al pandemiei, dupa Satu Mare. Incidența cazuriilor de COVID a crescut la 3,06 la mie. In acest scenariu, accesul la mai multe activitați ar urma sa se faca doar in baza certificatului verde, in baza unei hotarari de guvern in acest…

- Decizia a fost luata dupa de rata de infectare a depașit 3 cazuri la mia de locuitori. La activitațile publice este necesara prezentarea certificatului verde. Accesul in restaurante, baruri, cinematografe sau alte activitați la interior va fi permis doar persoanelor vaccinate sau celor care prezinta…