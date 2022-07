Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a vorbit despre relatia sa cu seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, spunand ca nu este in conflict cu acesta. Rafila a tinut sa arate ca o interventie medicala de urgenta „nu trebuie neaparat sa se intample pe autostrada, in elicoptere, in vapoare speciale sau in tot felul de […] The post Rafila se cearta cu Arafat pe seama Medicinei de Urgenta: "Interventia nu trebuie sa aiba loc in elicoptere" first appeared on Ziarul National .