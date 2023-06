Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat, referindu-se la o posibila candidatura la prezidentiale, ca intre timp lucrurile ”s-au stins” pe acest subiect si ca, atunci cand nu mai esti inclus in sondaje, dispare si interesul pentru o asemenea intrebare.

