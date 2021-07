Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD Alexandru Rafila considera greu explicabil refuzul unor medici de a se vaccina, precizand ca si in randul cadrelor medicale exista persoane influentate de medicina alternativa. Alexandru Rafila a fost intrebat la emisiunea Insider Politic de la Prima TV de ce unii medici refuza…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, sustine ca este inacceptabil ca personalul medical sa aiba reticenta la vaccinare. Cu toate acestea, cei care lucreaza in spitale si nu o fac vor trebui sa poarte echipamente complete de protectie.

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, ii incurajeaza pe parinti sa-si vaccineze copiii impotriva covid-19, atunci cand acest lucru va fi posibil. Ea a mai declarat ca vrea ca vaccinarea sa fie continuata in mod sustinut si a facut un apel in acest sens la medicii de familie. "Toate masurile…

- Aproape doua treimi dintre ruși (62%) spun ca înca nu sunt dispuși sa se vaccineze cu Spuntik V contra Covid-19, potrivit unui sondaj al societații independente Levada Center, scrie The Moscow Times. Aceste rezultate întaresc opinia ca rușii au o atitudine sceptica fața de vaccinul…

- Deputatul PSD de Suceava, Mirela Elena Adomnicai, s-a aratat revoltat de faptul ca premierul Florin Cițu, a imparțit romanii in doua categorii, cei vaccinați și cei nevaccinați aratind ca acest mod de a pune problema este cel puțin nepotrivit și poate aluneca foarte ușor in discriminare pentru persoanele…

- Moldovenii pot alege serul cu care sa se vaccineze impotriva COVID-19. Medicii spun ca la centrele de imunizare se creeaza liste cu persoanele care prefera un anumit producator, in functie de disponibilitate.

- Medicul Adina Alberts a fost marti seara, la Romania TV, unde a vorbit despre eficienta vaccinurilor si despre efectele adverse ale acestora. Adina Alberts a facut referire la informatia aparuta marti in spatiul public, conform careia un reprezentant al Agentiei Europene pentru Medicamente…

- Deputatul galatean Laurentiu Gidei are un mesaj categoric pentru cetatenii care refuza sa se vaccineze. El le cere sa uite de conspiratii si sa mearga sa se vaccineze, in conditiile in care nu mai sunt locuri libere in spitale pentru bolnavii COVID, iar numarul imbolnavirilor este in crestere.