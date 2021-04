Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD Alexandru Rafila a declarat, miercuri, ca decizia de revocare din funcție a ministrului Sanatații, Vlad Voiculescu, este perfect justificata. „Ne gasim in fata unei decizii a prim-ministrului...

- Deputatul PSD, Alexandru Rafila, care este și vicepreședinte al Camerei Deputaților, considera ca Adrian Wiener ar putea fi o soluție pentru șefia Ministerului Sanatații, insa nu a putut preciza daca acesta este o varianta mai buna decat Vlad Voiculescu, revocat prin decret prezidențial.„Domnul doctor…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, decretul privind revocarea lui Vlad Voiculescu din functia de ministru al Sanatatii, a anuntat Administratia Prezidentiala. "Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 14 aprilie 2021, decretul de revocare din functia de membru al…

- Senatorul Claudiu Tarziu, copresedinte AUR, si-a exprimat bucuria cu privire la revocarea din functie a ministrului Sanatatii, Vlad Voiculescu, si a secretarului de stat Andreea Moldovan, insa a mentionat ca ar fi trebuit demis si seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat.…

- Prim-ministrul Florin Cițu de la PNL și vicepremierul USR Dan Barna nu l-ar fi informat și pe Dacian Cioloș, președintele PLUS, partidul care a primit portofoliul Sanatații și l-a propus pe Vlad Voiculescu in funcție, in aceasta dimineața, de decizia de revocare din funcție a ministrului Sanatații. …

- Vlad Voiculescu și secretarul de stat Andreea Moldovan au fost demiși de premierul Florin Cițu, urmand ca Dan Barna, liderul USR PLUS, sa ocupe funcția de ministru interimar al Sanatații. Prim-ministrul a discutat, miercuri dimineața, cu președintele Klaus Iohannis, despre intenția sa de a-l demite…

- Premierul Florin Cițu a cerut revocarea din funcție a ministrului Sanatații, Vlad Voiculescu, dupa o intalnire la Guvern, intre premierul Florin Cițu, vicepremierul Dan Barna, șeful DSU Raed Arafat și secretarul de stat Andreea Moldovan. Comunicat oficial premierul Florin Cițu: ”Astazi, 14 aprilie,…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu il someaza pe premierul Florin Cițu sa il elibereze din funcție pe ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu. Ciolacu spune ca Romania risca sa bata recorduri mondiale la mortalitate, daca actuala conducere de la Sanatate ramane in funcție. Citește și: Rareș Bogdan face…